6 Aylık Bebek, Havuçla Hayata Döndü

BOĞAZINA HAVUÇ KAÇAN BEBEK HASTANEDE HAYATA DÖNDÜ

Kahramanmaraş’ta 6 aylık bir bebeğin boğazına havuç kaçması sonucu yaşanan olay, aileyi büyük bir paniğe sürükledi. Küçük Vail, evde kardeşinin verdiği havucu ağzına götürdü, ancak parça boğazında takılı kaldı. Nefes alamamaya başlayan bebek, ailesi tarafından hızla yakındaki hastaneye götürüldü.

AİLENİN HIZLI MÜDAHALESİYLE HASTANEYE ULAŞTI

Olay, 10 gün önce yaşandı. Küçük Vail’in hava yolunun tıkandığı belirlenince, Özel Sular Akademi Hastanesi acil servisine acil bir şekilde alındı. Burada yapılan müdahalelerde, bebeğin kalbinin durduğuna dair bulgular ortaya çıktı. 10 dakika süren kalp masajı ile bebek yeniden hayata döndürüldü.

DOKTORLAR HIZLI MÜDAHALE İLE BEBEĞİ KURTARDI

Durum hakkında bilgi veren Doç. Dr. Tahir Dalkıran, “Aldığı havuç boğazına takılı kalmış ve 10 dakikalık kalp masajı ile yeniden hayata döndürüldü. Biz de yoğun bakım ünitemizde 10 gün boyunca solunum cihazı ile takip ettik. Şu anda nörolojik bir durumu yok ve kendisini taburcu etmeyi düşünüyoruz. Hastamız hastaneye daha geç başvurmuş olsaydı kaybetmiş olabilirdik” dedi.

BABA DUYGULARINI PAYLAŞTI

Hastanede tedavi süreci ile ilgili konuşan baba Muhammet Erkese, “Oğlumun boğazına havuç kaçmıştı, ölmüştü ve hastanede yeniden dirildi. Doktorlarımıza ve hastane çalışanlarına teşekkür ederiz. O an ne yapacağımızı bilemedik, Allah hepsinden razı olsun” ifadelerini kullandı.

Bebeğin sağlık durumu iyi olduğu ve kısa süre içinde taburcu edileceği belirtildi. Hastanede gözlem altında tutulan Vail’in durumu, aileyi rahatlatan bir gelişme oldu.