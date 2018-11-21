6 bölge için sağanak uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu’da etkisini gösterecek olan yağışlar konusunda vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtildi.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Karadeniz ile Erzincan, Ardahan çevreleri ve Erzurum’un batı kesimlerinde aralıklı sağanak bekleniyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

NTV