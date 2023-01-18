6 büyüklüğünde deprem

Deprem ülkesi Endonezya’da deprem meydana geldi. Sulawesi’de 6 büyüklüğünde yaşanan depremle ilgili ABD Jeolojik Araştırma Merkezi’nden açıklama yapıldı.

Endonezya’da birkaç saat arayla iki büyük deprem yaşandı. Saat 03.40 sularında Sulawesi’de 6.0 büyüklüğünde deprem olmuştu. Son dakika bilgisine göre Maluku Adaları 7.0 şiddetinde depremle sarsıldı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü ülkenin doğusunda bulunan Halmahera Adası’ndaki Tobelo bölgesinin 154 kilometre kuzeybatısı olan depremin, yerin 48 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Maluku Adası yakınlarındaki 7 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

6 SAAT İÇİNDE İKİNCİ BÜYÜK DEPREM

Sulawesi eyaletinde TSİ 03.40’ta 6.0 büyüklüğünde bir deprem daha yaşanmıştı. İlk depremin ardından tsunami uyarısı yapılmamıştı.