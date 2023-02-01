6 büyüklüğünde deprem

Deprem ülkesi Filipinler’de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremle ilgili ABD Jeolojik Araştırma Merkezi’nden açıklama geldi.

Adalar ülkesinin güneyini sallayan deprem sırasında insanlar panikle evlerinden dışarı koştu, 51 yaşındaki Maricar Melgar “Bu muhtemelen hayatımda yaşadığım en şiddetli sarsıntıydı. Vücudum hala titriyor” dedi.

Pasifik Ateş Çemberi üstündeki adalar ülkesi Filipinler, yerel saatle 18.44’te 6 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Depremin merkez üssü, Mindanao Adası’ndaki Davao de Oro bölgesinde yer alan Monkayo şehrine yalnızca 6 kilometre uzaklıkta.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, Filipinler’in güneyini sallayan deprem yerin 13 kilometre altında gerçekleşti.

Uzak ve dağlık altın madeni bölgesinden ilk bilgiler, herhangi bir ciddi hasarın olmadığı yönünde.

Monkayo polisinden Harvey Asayas, AFP haber ajansına şiddetli şekilde başlayan depremin giderek sönümlendiğini ve 40 saniye sürdüğünü söyledi.

Bölgedeki Montevista’da yaşayan Maricar Melgar ise, deprem sırasında yaşadığı binanın yıkılmasından korktuğunu aktardı. 51 yaşındaki kadın, “Bu muhtemelen hayatımda yaşadığım en şiddetli sarsıntıydı. Vücudum hala titriyor” dedi.

Sarsıntının merkez üssüne 40 kilometre mesafedeki Tagum şehrinde insanların can havliyle evlerinden dışarı fırladığı görüldü, kentte anında elektrikler de kesildi.