6 büyüklüğünde deprem

Güney Asya’da bulunan adalar ülkesi Filipinler’de meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu.

Pasifik Ateş Çemberi’nin üstündeki adalar ülkesinin güneyi 6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı, yerel yetkililer artçı şoklar için uyarı yapıyor.

Güney Asya’daki adalar ülkesi Filipinler’de, yerel saatle 14.02’de bir deprem gerçekleşti. 6 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü, Mindanao adasındaki San Mariano’ya yalnızca 7 kilometre uzaklıkta.

Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin yerin 36 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu. USGS’nin yayınladığı haritaya göre, sarsıntı Filipinlerin bütün güney bölgesinde hissedildi.

Filipinler, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu’nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının kesişme noktasında yer alıyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90’ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.

Agence France-Presse (AFP) haber ajansı, yerel yetkililerin depremin ardından muhtemel artçı şoklar ve hasar için uyarılarda bulunduğunu bildirdi. Depremin gerçekleştiği nokta, yüksekliği 2 bin 600 metreyi aşan dağların yer aldığı bir bölge.