6 Haziran Diyetisyenler Günü Kutlandı

HAZİRAN DİYETİSYENLER GÜNÜ KUTLANDI

Ankara’da 6 Haziran Diyetisyenler Günü kapsamında bir kutlama etkinliği gerçekleşti. Etkinlik, bir üniversitede düzenlenerek, Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı ile Türkiye Diyetisyenler Derneği iş birliğiyle hazırlandı. Program, vakfın tanıtım filmiyle başladı.

VAKFIN 15. YILI VE HEDEFLERİ

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı Başkanı Talat İçöz, etkinlikte yaptığı konuşmasında vakıflarının 15. yılını kutladı. İçöz, “Bulunduğumuz günden bu yana toplumuza dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak, farkındalık oluşturmak adına her biri alanında ilk olan sürdürülebilir önemli projelere imza atıyoruz.” dedi. Ayrıca, sosyal medyada gıda, beslenme ve sağlık konularındaki yanlış bilgilendirmelerin çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için bilimsel temelli bilgiler sunarak bilgi kirliliğiyle mücadele ettiklerini belirtti. İlk kez düzenleyecekleri Gıda Okuryazarlığı Zirvesi ve 5. Beslenme Sağlık Okuryazarlığı ve Eğitim Konferansı gibi etkinliklerle toplum sağlığına katkılarını artırmayı sürdüreceklerini ifade etti.

DİYETİSYENLİK MESLEĞİNE DEĞER KATTIKLARI VURGUSU

TDD Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gökmen Özel, etkinlikte bulundukları temel nedenin yalnızca mesleğin gelişimine katkı sunmak olmadığını, aynı zamanda karşılaşılan sorunları tespit edip çözüm yolları üretme sorumluluğunda olduklarını dile getirdi. Özel, Türkiye’de diyetisyenlik mesleğinin hak ettiği saygınlığa ve mevzuat desteğine tam anlamıyla ulaşamadığını aktararak, “Bilimsel temele dayalı bir sağlık disiplini olan diyetisyenlik olmak ve güçlendirmek için daha kararlı adımlar atılması gerektiği açıktır.” şeklinde konuştu. TDD olarak bu hedefleri gerçekleştirmek amacıyla yaklaşık 4 ay önce yola çıktıklarını ve kararlı bir mücadeleye devam ettiklerini vurguladı. Ayrıca, meslekler arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek, “Farklı disiplinlerden gelen bizler, bilgi ve deneyimlerimizi birleştirerek daha etkili çözümler üretmek hedefiyle sizlere yol gösteriyor olacağız.” ifadelerini kullandı.