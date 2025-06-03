“6 Haziran Diyetisyenler Günü” Kutlanıyor

ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Bilimsel bilgiyi topluma ulaştırma misyonuyla 15 yıldır faaliyet gösteren Sabri Ülker Vakfı, Türkiye Diyetisyenler Derneği ile iş birliği yaparak 6 Haziran Diyetisyenler Günü için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Program, toplum sağlığının geliştirilmesinde diyetisyenlerin rolünü vurgulamak, meslekler arası iş birliğini teşvik etmek ve bilimsel bilgi paylaşımını desteklemek amacıyla Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarını Sabri Ülker Vakfı Başkanı Dr. Talat İçöz ve Türkiye Diyetisyenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hülya Gökmen Özel yaptı. Etkinliğe diyetisyenler, sağlık profesyonelleri, akademisyenler, öğrenciler ve bakanlık yetkilileri katıldı. Programda diyetisyenlerin sağlık sistemindeki önemine, multidisipliner çalışmanın gerekliliğine, sağlık ve beslenme okuryazarlığına yönelik iletişim stratejilerine ve hekim-diyetisyen iş birliğinin toplum sağlığına katkılarına değinildi. Bunun yanı sıra Sabri Ülker Vakfı’nın bilim temelli sağlıklı yaşam vizyonu da ön plana çıktı.

TOPLUMSAL SAĞLIĞA KATKI

Dr. Talat İçöz, Sabri Ülker Vakfı’nın hedefleri arasında toplum sağlığını korumak ve sağlıklı yaşam konusunda bilimsel temellere dayanan farkındalık oluşturmanın öncelikli olduğunu belirtti. Türkiye Diyetisyenler Derneği ile düzenlenen etkinliğin, diyetisyenlerin sağlık sistemindeki kritik rolünü vurgulamak ve meslekler arası iş birliğini güçlendirmek açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti. İçöz, şunları söyledi: “Sabri Ülker Vakfı’nda, sağlıklı yaşam bilincinin geliştirilmesine katkılarına büyük önem verdiğimiz diyetisyenlerle iş birliğimizin, toplum sağlığının korunmasında kritik önem taşıdığını görüyoruz. Bu iş birliği, sağlık, gıda ve beslenme alanındaki doğru bilgiyi topluma ulaştırmaya yardımcı olurken bizlere de güç veriyor. Bireylerin doğru beslenme alışkanlıkları kazanmasına ve hastalıkların önlenmesine rehberlik eden diyetisyenlerin, toplumsal refaha katkısının daha görünür hale gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu tür etkinliklerle mesleki dayanışmayı, bilimsel iletişimi ve kanıta dayalı yaklaşımların önemini vurguluyoruz.”

İŞ BİRLİĞİNE VURGU

Türkiye Diyetisyenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hülya Gökmen Özel, 6 Haziran Diyetisyenler Günü dolayısıyla düzenlenen bu etkinliğin meslekler arası iş birliği ve dayanışmanın önemini vurgulamak için bir fırsat olduğunu belirtti. Özel, beslenme iletişimi ve okuryazarlığını geliştirecek bir programın topluma büyük değer katacağını dile getirdi.