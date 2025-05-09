6 İbadethane Restorasyonu Tamamlandı

DEPREM SONRASI İBADETHANELERİN AÇILIŞI YAPILDI

Hatay’da restorasyonu biten 6 ibadethane yeniden ibadete açıldı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle Hatay’da büyük hasarlar oluşmuştu. Bu felaket sonrası kentteki tarihi yapılar dahil olmak üzere binlerce bina hasar gördü ve bölgenin yeniden inşası için çalışmalar başlatıldı. Depremler sonucunda Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki 84 yapı hasar almıştı. Hızlı şekilde başlatılan restorasyon çalışmaları sonucunda daha önceden 5 eserin açılışı gerçekleştirilmişti.

VALİ MASATLI AÇILIŞA KATILDI

Samandağ ilçesinde yapılan açılışta Hatay Valisi Mustafa Masatlı da yer aldı. Geçmişte açılan ibadethaneler arasında Sarımiye Camii, Hünkar Mescidi, Nardüzü Camii, Kanuni Sultan Süleyman Camii ve Yenişehir Yel Değirmeni bulunuyor. Bugün düzenlenen programda ise Antakya Şeyh Muhammed Mescidi, Antakya Hedbeli Camii, Antakya Şekercik Camii, Samandağ Terzi Mehmed Paşa Camii ve Samandağ Ebul Futuh Camii’nin açılışı yapıldı.

RESTORASYON PLANI VE GELECEK HEDEFLERİ

Vali Masatlı, 2026 yılı sonuna kadar 84 eserdeki restorasyon çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, “Tarihin ana karadaki en büyük afetlerinden biriyle karşı karşıya geldik. Bu afetlerde bina stokumuzda önemli derecede hasar oluştu. Bu kapsamda da tarihi yapılarımızda ciddi hasarlar meydana geldi. 6 Şubat itibarıyla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın en büyük ihya, inşa ve imar operasyonu başlatıldı. Bu operasyondan biri de zarar görmüş kültürel değerlerin ayağa kaldırılmasıydı. Vakıflar Genel Müdürlüğü’ye bağlı 84 eserde de ciddi hasar meydana geldi. Bu eserlerin aslına uygun şekilde yeniden ihya edilmesi için çalışmalarımız başladı. Daha önce 5 eserimizi hizmete almıştık, bugün de 6 eserimizi hizmete sunuyoruz. Önümüzdeki süreçte tüm tarihi eserlerimizin ihya ve inşası konusunda 2025 yılı sonuna kadar önemli ilerleme kaydedeceğiz. İnşallah 2026’da ecdadımızdan bize miras kalan tarihi dokuyu bizden sonraki nesillere emanet edeceğiz” şeklinde ifadelerde bulundu.