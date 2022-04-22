6 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, toplam 6 ilacın geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Çalışma Bakanlığı, 1 adedi ithal, 5 adedi imal olan toplamda 6 ilacı daha geri ödeme listesine aldı. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Resmi Gazete’ de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi ile 1 adedi ithal, 5 adedi imal olan toplam 6 ilacı daha geri ödeme listesine aldı. 6 ilacın SUT düzenlemesi ile listeye ilavesine karar verildi.

İlave edilen diğer ilaçlar ise şu şekilde:

1 adedi Tip 1 Gaucher Hastalığı ilacı, 1 adedi aminoasit türevi ilaç, 1 adedi kanser ilacı, 1 adedi KOAH tedavisinde kullanılan ilaç, 1 adedi santral etkili kas gevşetici, 1 adedi paranteral antiviral ilaç.

13 İLAÇ DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINMIŞTI

ÇalÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Şubat ayında biri kanser ilacı olmak üzere 13 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurmuştu. Biri kanser ilacı olmak üzere listeye eklenen 13 ilaçtan 4’ünün ithal, 9’unun yerli üretim olduğunu belirten Bakan Bilgin, ilaçların SGK ile sözleşmeli eczanelerden alınabileceğini kaydetmişti.