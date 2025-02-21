6 İlde Ağır Taşıtlara Trafik Yasağı

KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Birçok ilde kar yağışı devam ediyor. Öğle saatlerinde etkisinin artması beklenen kar yağışı sonrası yeni önlemler alındı. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), sosyal medya üzerinden İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara’da iki gün boyunca ağır taşıt trafiğinin kapatıldığını açıkladı. KGM’nin duyurusuna göre, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan tahminlere göre; 21 Şubat Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerimiz için turuncu (tehlikeli); İstanbul, Bolu ve Karabük illerimiz için sarı (az tehlikeli) kodlu meteorolojik uyarı verilmiştir.” hatırlatması yapıldı.

AĞIR TAŞITLARIN TRAFİĞE GİRİŞİ YASAKLANDI

Pazar günü öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle, önemli yol kesimlerinde trafik akışındaki aksamaların önüne geçmek için 21 Şubat Cuma günü (bugün) saat 13.00’ten 23 Şubat Pazar günü saat 13.00’e kadar iki gün boyunca; kamyon, çekici ve tanker gibi ağır taşıtların (tedarik sürecinde aksamaya neden olmayacak araçlar hariç) İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde D-100 ve D-750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara otoyollarını kullanmalarına izin verilmeyeceği belirtildi. Açıklamada, “Bu süreçte sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, alternatif güzergahları tercih etmeleri önem taşımaktadır.” denildi.