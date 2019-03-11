6 ilde FETÖ operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen astsubay ve kapatılan harp okulu öğrencisi olduğu belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Samsun, Erzurum, Gaziantep, Bolu, Çorum ve Tokat’ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, muvazzaf bir astsubay, bir emekli astsubay ile kapatılan askeri okulun 3 öğrencisi gözaltına alındı. Zanlılar, emniyete götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.

TRT