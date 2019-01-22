6 kulüp PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, 6 Süper Lig ekinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini açıkladı.

TFF’nin açıklamasında, Akhisarspor, Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Bursaspor ve Fenerbahçe’nin PFDK’ya sevk edildiği kaydedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 6 Süper Lig kulübünün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı. TFF’nin açıklamasında, Akhisarspor, Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Bursaspor ve Fenerbahçe’nin PFDK’ya sevk edildiği kaydedildi.

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

1- AKHİSARSPOR Kulübü’nün 18.01.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ‘müsabaka isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olması’ nedeniyle 2018-2019 Sezonu Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Müsabakaları Statüsü’nün Ek-2 madde 5 ve Futbol Müsabaka Talimatı’nın 22-d maddeleri uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

TRT