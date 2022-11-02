6 kulüp, PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 6 kulübün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, VavaCars Fatih Karagümrüklü futbolcu Adnan Uğur ile Spor Toto Süper Lig’den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

FF’den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Galatasaray müsabakasında kırmızı kart gören Fatih Karagümrüklü futbolcu Adnan Uğur’u kural dışı hareketi nedeniyle PFDK’ye gönderdi.

Hukuk Müşavirliği, Arabam.com Konyaspor antrenörü Çağatay Turan’ı sportmenliğe aykırı hareketi, yeşil-beyazlı kulübü ise saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disipline verdi.

Galatasaray ve Fatih Karagümrük’ü çirkin ve kötü tezahürattan, Yukatel Kayserispor’u ise saha olaylarından PFDK’ye sevk eden müşavirlik, Adana Demirspor’u saha olayları, merdivenlerin boş bırakılmaması ile çirkin ve kötü tezahürat, Fenerbahçe’yi de merdivenlerin boş bırakılmaması ile çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle disipline yolladı.

Hukuk Müşavirliği, Spor Toto 1. Lig’de Beyçimento Bandırmaspor’un kulüp başkanı Onur Göçmez, yönetici Gürel Soylu, Çaykur Rizespor antrenörü Mustafa Sarp’ın yanı sıra Bandırmaspor, Pendikspor, Çaykur Rizespor, Sakaryaspor, Altay, Altaş Denizlispor ve Tuzlaspor kulüplerini disipline sevk etti.