6 kulüp PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve Beşiktaş’ın da arasında bulunduğu 6 kulüp hakkında açıklama yaptı.

TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Kayserispor’u PFDK’ye sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig’den 6 kulübü çeşitli sebeplerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF’den yapılan açıklamada, Galatasaray, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Kayserispor’un ligin 14. haftasında oynanan maçlarda yaşanan olaylar nedeniyle PFDK’ye sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, Galatasaray’ın deplasmanda Beşiktaş ile yapılan derbide çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareketler nedeniyle PFDK’ye sevk edildiği kaydedildi. Beşiktaş’ın da aynı müsabakada yaşanan çirkin ve kötü tezahüratlar gerekçesiyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Beşiktaş Kulübünün yöneticisi Metin Albayrak’ın Galatasaray müsabakasındaki hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ye sevk edilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor ve Kayserispor’un çirkin ve kötü tezahürat, Demir Grup Sivasspor’un ise talimatlara aykırı hareketi nedeniyle disipline sevk edildiği kaydedildi.

Trabzonspor Antrenörü Hüseyin Çimşir’in Kayserispor maçındaki sportmenliğe aykırı davranışı sebebiyle tedbirli olarak PFDK’ye gönderildiği bildirildi. Kayserispor’un eski teknik direktörü Ertuğrul Sağlam’ın da aynı müsabakada sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ye gönderildiği ifade edildi.

Açıklamada, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor ve Eskişehirspor’un da çeşitli nedenlerle PFDK’ye sevk edildiği aktarıldı.

TRT