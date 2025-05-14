6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi Tamamlandı

KONGRE SONUCU AÇIKLANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından gerçekleştirilen “6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi”, bugünkü oturumların ardından tamamlandı. Dün başlayan ve iki gün süren kongreye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldı.

Kongrede dijital oyunlar, sosyal medya, kumar ve pornografi gibi davranışsal bağımlılıklar kapsamlı bir şekilde ele alındı. Bu bağımlılıkların önlenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonu gibi konularda güncel bilimsel çalışmalar tartışıldı. Yale Üniversitesi, Sidney Üniversitesi, Glasgow Üniversitesi ve Eötvös Loránd Üniversitesi gibi prestijli kurumların da katıldığı kongreye, 13 farklı ülkeden 30’dan fazla uzman, akademisyen ve kurum temsilcisi iştirak etti.

Uluslararası Bilim Kurulu tarafından desteklenen etkinlik, daha önce düzenlenen Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongreleri’nin bir devamı niteliğini taşıyor. Kongrede, davranışsal bağımlılıklar ile ilgili yeni bilgi ve deneyimlerin paylaşılması amaçlandı.