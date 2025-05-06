6 Mayıs 2025 Resmi Gazete Kararları Var

6 MAYIS 2025 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN KARARLAR

6 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla yayımlanan Resmi Gazete’de önemli gelişmeler ve kararlar yer alıyor. Gün içerisinde yapılan ilanlar ve alınan kararların detayları, PDF formatında indirilme seçeneğiyle sunuluyor. Bu gazete, yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare hakkında gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanlarıyla önemli bilgiler sağlıyor.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TÜRKMANİSTAN HÜKÜMETİ ARASINDAKİ MUTABAKAT

Resmi Gazete’deki kararlar arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti arasında gerçekleştirilen “Ortak Türkmen-Türk Genel Eğitim Okuluna İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması”na dair karar (Karar Sayısı: 9798) da bulunuyor. Bu mutabakat, eğitim alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Ayrıca, Çukurova Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili yeni bir yönetmelik de günün ilanları arasında yer alıyor. Bu düzenlemenin amacı, kadın ve aile çalışmalarının daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

AKREDİTASYON KULLANIM ÜCRETİ TEBLİĞİ

Bunun yanı sıra, Türk Akreditasyon Kurumunca uygulanacak olan akreditasyon kullanım ücreti/payına dair tebliğ (TÜRKAK: 2025/1) de yayımlandı. Bu tebliğ, akreditasyon sisteminin finansal yapılandırılmasını içeriyor.

YARGI İLANLARI VE DÖVİZ KURLARI

Resmi Gazete’de yargı ile ilgili ilanlar, artırma, eksiltme ve ihale ilanları gibi çeşitli ilânlar yer alıyor. Aynı zamanda T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de yayımlanıyor. Bu bilgiler, kamuoyunun güncel ekonomik verilerle ilgili bilgi edinmesini sağlıyor.