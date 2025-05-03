6 Nisan 1920 1- Cevdet Yılmaz, Teknofest Kktc’ye Katılacak. 2- Özgür Özel, Anma Törenine İştirak Edecek. 3- Önder İçin Anma Töreni Düzenlenecek. 4- Teknofest Kktc, Dördüncü Gün Sona Erecek. 5- İsrail, Gazze’ye Yine Saldırıyor. 6- Trendyol Süper Lig Maçları Yapılacak

GÜNDEM SIRALAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 6 Nisan 1920 tarihinde TEKNOFEST KKTC Kapanış Töreni’ne katılacak. Etkinlik, Lefkoşa’da saat 13.00’te gerçekleşecek. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenecek anma ve cenaze töreninde yer alacak. Bu tören, İstanbul’da 11.00 ve 16.58 saatlerinde gerçekleştirilecek.

ANMA VE CENAZE TÖRENİ

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için anma töreni Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak. İlgili tören, 11.00 saatinde başlayacak. Önder’in cenaze namazı, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kılınacak ve ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

TEKNOFEST KKTC ETKİNLİĞİ

Anadolu Ajansı’nın global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST KKTC, eski Ercan Havalimanı’nda dördüncü gün etkinlikleriyle sona eriyor. Lefkoşa’da düzenlenecek bu etkinlik, teknoloji ve inovasyon alanındaki gelişmeleri kutlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

DÜNYA GÜNDEMİ

İsrail’in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi’ne yeniden saldırılara başlamasıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor. Bu durum, uluslararası diplomasi ve güvenlik konularında önemli yansımaları beraberinde getiriyor.

SPORDA HAREKETLİ GÜN

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında birkaç önemli maç gerçekleştirilmekte. Reeder Samsunspor, Eyüpspor ile, Adana Demirspor Göztepe ile ve Fenerbahçe, Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Bu maçlar Samsun, Adana ve İstanbul’da sırasıyla saat 16.00 ve 19.00’da oynanacak. Ayrıca, Trendyol 1. Lig’de 37. hafta maçları da dahil, birçok takım mücadelesini sürdürüyor.

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapılacak. Üçüncülük maçında VakıfBank, Numia Vero Volley ile; finalde ise A. Carraro Imoco, Savino Del Bene ile karşılaşacak. Bunun yanı sıra, 60. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu sekizinci ve son gününde Çeşme-İzmir etabıyla tamamlanacak.

Raket sporlarında, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 28. haftasında Darüşşafaka Lassa, Semt77 Yalovaspor ile mücadele edecek. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü, Konya Büyükşehir Belediyespor’u konuk edecek.

Motosiklet tutkunları içinse, Dünya Superbike Şampiyonası İtalya’daki 4. ayağında gerçekleşecek. Ayrıca, Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 2025 sezonu altıncı ayağı Miami Grand Prix’si Florida’da düzenlenecek.