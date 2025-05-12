6 Nisan 1920’de Önemli ETKİNLİKLER Gerçekleşecek

BEKLENTİLERİN BELİRLENMESİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi’ne katılacak. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da kongrede yer alacak. Etkinlik, İstanbul’da 09.30’da başlayacak.

ANMA PROGRAMI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma’daki maden kazasının 11. yıl dönümü dolayısıyla Soma İlçe Başkanlığı, Soma Belediyesi ve Maden Şehitliği’ni ziyaret edecek. Hatim duası, mevlit programı ve Maden Şehitlerini Anma Yürüyüşü ile ilgili etkinliklere ise Manisa’da 10.30 ve 17.00 saatleri arasında katılacak.

YASAMA VE YÜRÜTME GÜNDEMİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2. Uludağ Çevre Forumu Açılış Programı’na katılmak üzere Bursa’da 12.00’de bulunacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’ndeki 748. Türk Dili Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri Töreni’nde yer alacak. Etkinlik, Karaman’da 14.00’te gerçekleşecek. TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları ele almak üzere toplanacak ve plan bütçe komisyonunda çeşitli kanun tekliflerinin görüşmeleri yapılacak.

EKONOMİK DUYURULAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi Tanıtım Töreni’nde yer alacak. Bu etkinlik 10.00’da Ankara’da yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı doğum istatistikleri ve mart ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini duyuracak. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirerek finansal piyasalardaki hareketliliği artıracak.

DÜNYA GÜNDEMİ

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’ı ziyaret edecek. Çin-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Forumu 4. Bakanlar Konferansı Pekin’de düzenlenecek. Bunun yanı sıra, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılara yeniden başlaması ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

ETKİNLİKLER VE ANMA TÖRENLERİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara’da Türkiye-Balkanlar Medya Forumu’na katılacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu’da yapılacak icazet merasimi ve Mustafa Yılmaz Bölge Yatılı Kur’an Kursu’nun açılışına iştirak edecek. Soma’daki maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçi, etkinliklerle anılacak.

Ziraat Türkiye Kupası final maçına yönelik, Trabzonspor ve Galatasaray’ın ortak basın toplantısı Gaziantep Stadı’nda 19.30’da düzenlenecek. Beşiktaş Kulübü’nün olağan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetimi, Tüpraş Stadı’nda mazbata alacak. Türkiye Voleybol Federasyonu ile sahibinden.com arasında imzalanacak milli takımlar ana sponsorluğu anlaşması, İstanbul’da The Peninsula’da yapılacak. FIBA 2027 Erkekler Dünya Kupası elemelerinin grup kura çekimi Katar’da 18.30’da gerçekleştirilecek.