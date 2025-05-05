6 Nisan 1920’de Önemli Toplantılar Yapılacak

TÜRKİYE’DE GÜNDEM HIZLA DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium’da Türk Kızılay Genel Kurulu’na katılacak ve partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık yapacak. Bu etkinlik bugün Ankara’da saat 14.00’te başlayacak ve 15.30’da sona erecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek. Bu toplantı da Ankara’da saat 13.00’te gerçekleşecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 10. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni’ne katılacak. Tören, Ankara’da saat 11.00’de başlayacak ve aynı zamanda fotoğraflı ve görüntülü olarak paylaşılacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise orman yangınlarında riskli bulunan illerin valileriyle saat 10.00’da bir toplantı yapacak. Ayrıca, Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00’da açıklayacak.

DÜNYA DİPLOMASİ VE GÜNCEL GELİŞMELER

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret etmek üzere Abu Dabi’ye gidecek. Bu ziyareti de fotoğraflı ve görüntülü olarak halkla paylaşacak. Diğer yandan, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılara yeniden başlamasıyla ilgili gelişmeler izlendiği bildiriliyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Bugün Trendyol Süper Lig’in 34. haftası Kasımpaşa-Trabzonspor maçıyla sona erecek. Bu karşılaşma İstanbul’da saat 20.00’de başlayacak. Ayrıca, Nesine 3. Lig play-off 2. tur ilk maçları da oynanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 28. haftası ise Türk Telekom ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçıyla saat 20.30’da devam edecek. (Fotoğraflı)

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