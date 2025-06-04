6 Nisan 1920 Gelişmeler Takip Ediliyor

SAĞLIK BAKANI ZİYARETLERDE BULUNUYOR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valilik ve Şehir Hastanesi ile Acil Durum Hastanesi’nin inşaat alanını ziyaret edecek. Ayrıca Türkiye Yüzyılı Sağlık Yöneticileri Toplantısı’na katılacak. Ziyaretlerin saatleri ise Denizli’de 08.30, 09.30 ve 10.45 olarak planlanmıştır.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI AÇIKLAMALARDA BULUNACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. Bu açıklama İstanbul’da saat 12.00’de gerçekleştirilecek.

İsrail’in, kalıcı işgal amacıyla Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırılar ve bu saldırıların yardımların girişini engellemesi nedeniyle ortaya çıkan insani krizle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Bu durum özellikle Gazze ve Kudüs bölgelerinde büyük bir etki yaratıyor.

SPORDA ÖNEMLİ MAÇLAR VEGELENEKSEL BAYRAMLAŞMA TÖRENİ

Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta Karadağ ile Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaşacak. Ayrıca, UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya ile Fransa, Stuttgart Arena’da mücadele edecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji’ni ağırlayacak. Ayrıca Beşiktaş Kulübü, geleneksel bayramlaşma törenini Tüpraş Stadı Tarihi Kapı Girişi Fuaye Alanı’nda saat 11.00’de gerçekleştirecek.