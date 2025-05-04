6 Nisan 1920 Haberleri: Ekonomi, Tarım, Diplomasi

GÜNDEMDEKİ ETKİNLİKLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 10. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni’ne katılıyor. Bu etkinlik Ankara’da gerçekleşecek ve saat 11.00’de başlayacak. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili riskli illerin valileriyle bir toplantı yapacak. Bu toplantı da Ankara’da saat 10.00’da yapılacak. Diğer yandan, Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı enflasyon verilerini paylaşacak. Bu açıklama da aynı gün Ankara’da saat 10.00’da olacak.

DÜNYA DİPLOMASİ VE GÜVENLİK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edecek. Bu ziyaretin detayları Abu Dabi’de şekillenecek. Ayrıca, İsrail’in tekrar Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılara başlamasıyla ilgili gelişmeler de yakından izleniyor. Bu durum, bölgedeki gerilimi artıran bir unsur olarak dikkate alınıyor.

SPORDA DÖNEM SONU

Trendyol Süper Lig’in 34. haftası, Kasımpaşa-Trabzonspor mücadelesiyle sona eriyor. Maç, İstanbul’da saat 20.00’de başlayacak. Bunun yanında, Nesine 3. Lig play-off 2. tur ilk maçları da oynanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 28. haftasına Türk Telekom-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçıyla devam edilecek ve bu karşılaşma Ankara’da bir başka önemli etkinlik olarak saat 20.30’da gerçekleşecek.