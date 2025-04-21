6 Nisan 1920, Numan Kurtulmuş Katılacak

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ ETKİNLİKLERE KATILACAK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak düzenlenen “7 Bölgeden 7 Eser 23 Nisan Konseri”ne katılacak. Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları Ödül Töreni, 23 Nisan TBMM Kupası Ödül Töreni ve TBMM Çocuk Özel Oturumu’nda yer alacak. (TBMM/10.00/10.30/11.00/13.00)

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL KONUŞACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşma yapacak. (TBMM/13.30)

AİLE BAKANI PROGRAMDA YER ALACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Çocuk Katılımının Güçlendirilmesi Çalıştayı Açılış Programı” ve “Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi” imza törenine katılacak. (İstanbul/10.30/11.30)

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Hadi Bir Şarkı Yazalım Projesi Lansmanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni ile TBMM Çocuk Özel Oturumu’na katılacak. (TBMM/10.00/10.40/13.00)

TBMM GENEL KURULU TOPLANACAK

TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere bir araya gelecek. Ayrıca DEM Parti Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek. (TBMM/15.00/12.45)

ULAŞTIRMA BAKANI ŞAM’DA İNCELEMELER YAPACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şam Havalimanı’nda incelemeler gerçekleştirecek. Suriye Telekomünikasyon Bakanı Abdüsselam Heykel ile Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir ve Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürü Kuteybe Ahmed Bedevi ile ikili görüşmeler yapacak. Ayrıca Hicaz Demiryolu İstasyonu’nu ziyaret edecek. (Şam)

MERKEZ BANKASI İSTATİSTİKLERİ AÇIKLAYACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini duyuracak. (İstanbul/10.00) Türkiye İstatistik Kurumu ise geçen yılın 4. çeyreğine dair hane halkı yurt içi turizm istatistikleri ve nisan ayı tüketici güven endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00)

İSRAİL GAZZE’YE YENİDEN SALDIRILARA BAŞLADI

İsrail’in ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılara yeniden başlamasıyla ilgili gelişmeler yakından izleniyor. (Gazze/Kudüs)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI TANITIM TOPLANTISINA KATILACAK

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık’ta Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı’na katılacak. (Ankara/10.30)

SPORDA ÖNE ÇIKAN ETKİNLİKLER

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı kapsamında TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. (Konya/20.30) THY Avrupa Ligi play-off ilk maçlarında Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol takımını konuk edecek, Anadolu Efes ise Panathinaikos ile deplasmanda mücadele edecek. (İstanbul/20.45/Atina/21.30) Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda karşılaşacak. (İstanbul/19.00) Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu müsabakaları Zeytinburnu Buz Adası’nda devam edecek ve organizasyonun ikinci gününde Güney Afrika-Bosna Hersek, Kırgızistan-Lüksemburg, Türkiye-Türkmenistan maçları oynanacak. (İstanbul/13.00/16.30/20.00)