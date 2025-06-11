6 Nisan 1920: Numan Kurtulmuş Kazakistan’a Gidecek

TBMM BAŞKANI KAZAKİSTAN’A GİDİYOR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi’nin 14’üncü Genel Kurulu’na katılmak amacıyla Kazakistan’a seyahat ediyor. (Astana)

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI TOPLANTIYA BAŞKANLIK EDECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (Ankara/09.00)

AİLE BAKANI BAKÜ’DE ETKİNLİKTE BULUNACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakü’de, Türk Devletleri Teşkilatı Aile ve Sosyal Politikadan Sorumlu II. Bakanlar Toplantısı çerçevesinde “Güçlü Aileler, Güçlü Toplumlar: TDT Ülkelerinde Aileyi Destekleyici Politikalar” konulu etkinliğe katılacak. Aynı zamanda “Orta Koridor 360°: Jeopolitikten Dijital Dönüşüme, Aileden Yeşil Kalkınmaya” adlı Azerbaycan etkinliğinde de yer alacak. (Bakü)

TBMM GENEL KURULU TOPLANIYOR

TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplandı. İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi, TBMM Grup toplantılarını gerçekleştirecek. (TBMM/14.00/10.30/09.30)

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı kütüphane istatistiklerini açıklamak için hazırlık yapıyor. (Ankara/10.00)

GAZZE’DE İNSANİ YARDIM DURUMU TAKİP EDİLİYOR

Gazze’ye insani yardım taşımak için yola çıkan “Madleen” gemisindeki insan hakları aktivistlerinin durumu ile ilgili gelişmeler izlenmeye devam ediyor. (Kudüs)

İSRAİL’İN GAZZE’DE SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi’nde kalıcı işgal hedefiyle düzenlediği şiddetli saldırılar ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize dair gelişmeler de takip ediliyor. (Gazze/Kudüs)

MİLLİ TAKIMLAR HAZIRLIKLARA DEVAM EDİYOR

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri öncesinde ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde Meksika ile özel maç gerçekleştirecek. (Chapel Hill/04.00) A Milli Erkek Voleybol Takımı ise 2025 Milletler Ligi’nin ilk hafta maçlarını Çin’de oynayacak olup, ilk maçında Sırbistan ile karşılaşacak. (Şian/15.30)

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