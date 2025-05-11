6 Nisan 1920: Numan Kurtulmuş Törene Katılacak

TBMM BAŞKANI KATILIM GÖSTERİYOR

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Danıştay’ın 157. kuruluş yıl dönümü ile Danıştay ve İdari Yargı Günü Töreni’ne katılım gösterecek. (Ankara/14.30)

SAĞLIK VE SİYASETTE ÖNEMLİ PROGRAMLAR

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bakanlıkta “Ebe ve Hemşireler Günü Programı”na iştirak edecek. (Ankara/11.30)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/11.30)

EKONOMİDE KAYDA DEĞER AÇIKLAMALAR

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TSE’nin 64. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılacak. (Ankara/11.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ait ciro, inşaat maliyet ve ticaret satış hacim endekslerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

DÜNYA GÜNDEMİNDE İLGİ ÇEKEN TOPLANTILAR

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek. (Ankara)

2- Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes ilan edilmesinin ardından gelişmeler inceleniyor.

3- İsrail’in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmelere dair izlemeler yapılıyor. (Gazze/Kudüs)

SPORDA HEYECAN DOLU GÜN

1- Dünya Etnospor Birliği tarafından 22-25 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek 7. Etnospor Kültür Festivali’nin tanıtım toplantısı, Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek. (İstanbul/11.00)

2- Trendyol Süper Lig’in 35. haftası, Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor karşılaşmasıyla son bulacak. (Kayseri/20.00)

3- Nesine 2. Lig play-off 2. tur ilk maçları oynanacak.

4- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-6’ncılık serisi ikinci maçında Ortahisar Belediyespor, Görele Belediyespor’u ağırlayacak. (Trabzon/15.00)

5- THY Avrupa Ligi Dörtlü Final’de mücadele edecek Fenerbahçe Beko’nun medya günü, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilecek. (İstanbul/14.00)