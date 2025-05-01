6 Nisan 1920 YASAMA YÜRÜTME SİYASET Ziyaretler Ve Açılışlar Gerçekleşecek

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI PROGRAMI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yozgat’ta Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek. Bakan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi, Sarıkaya Sosyal Hizmet Merkezi ve Akdağmadeni Huzurevi toplu açılış törenine katılacak. Ziyaret saatleri ise şu şekilde: Yozgat/13.30, 14.00 ve 14.30; Kırıkkale/17.30 ve 18.00.

TİCARET BAKANI’NDAN DIŞ TİCARET VERİLERİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, nisan ayı dış ticaret verilerini açıklamak üzere Diyarbakır’da olacak. Açıklama saati 11.00 olarak belirlendi. Ayrıca, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu ve devam eden TEKNOFEST KKTC etkinliği Lefkoşa’da gerçekleştiriliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İstanbul’da saat 14.30’da haftalık para ve banka istatistiklerini, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ise saat 14.00’te haftalık bankacılık sektörü verilerini yayınlayacak.

DÜNYA GÜNDEMİNDEKİ GELİŞMELER

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi’nin 17. Toplantısı, Girne’de düzenlenecek. Ayrıca, Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde gerçekleşen terör saldırısının ardından Hindistan ile Pakistan arasında artan gerilim gelişmeleri Ankara’da takip ediliyor. Gazze Şeridi’ne yönelik yeniden başlayan saldırılara ilişkin gelişmeler ise Gazze ve Kudüs’te izleniyor.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftası, Antalya’da Onvo Antalyaspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasındaki karşılaşma ile başlayacak. Ayrıca, 60. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, altıncı gününde 161,4 kilometrelik Selçuk (İsabey)-Selçuk (Meryem Ana) etabıyla devam edecek. Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off dördüncü maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR’u İstanbul’da saat 20.45’te konuk edecek. Ayrıca, İstanbul’da yapılacak CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu öncesi basın toplantısına çeşitli katılımcılar davetli. Son olarak, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 28. haftası Manisa Basket Divissa ve Galatasaray maçıyla başlayacak; ayrıca ertelenen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Fenerbahçe Beko maçı Denizli’de saat 20.30’da oynanacak.