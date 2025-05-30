6 Nisan, CHP Genel Başkanı Mitingde

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL MİTİNGDE BULUNACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingine katılacak. Etkinlik Düzce’de 14.00’te gerçekleşecek.

ÇEVRE BAKANI KONYA’DA TEMASLARDA BULUNUYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11.30’da Konya’daki AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI VAN’DA BİR DİZİ ZİYARET YAPACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Van ilinde bir dizi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaretler 10.30’da AK Parti Erciş İlçe Başkanlığı ile başlayacak, ardından 11.00’de Erciş Bilim Sanat Merkezinin açılışına katılarak, 13.30’da Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi ve 16.00’da da AK Parti Van İl Başkanlığına geçilecek.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI ŞEHİT ÖĞRETMENİ ZİYARET EDECEK

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tekirdağ’da Karamehmet Mahallesi’ni, şehit öğretmen Neşe Alten’in kabrini ve Şarköy esnafını ziyaret edecek. Dervişoğlu, partisinin Yahya Kemal Kültür Merkezi’nde yapılacak genişletilmiş il divan toplantısına katılacak. Ziyaretler 11.30’da başlayacak ve 17.30’da tamamlanacak.

TBMM’DE CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ GÖRÜŞÜLECEK

TBMM Adalet Komisyonunda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmesi yapılacak. Görüşmeler TBMM’de 16.00’da başlayacak.

ENERJİ BAKANI ESKİŞEHİR’DE TEMASLARDA BULUNACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 15.00’te Eskişehir’de çeşitli programlara katılacak.

TARIM BAKANI MUŞ’TA BİR DİZİ ZİYARET YAPACAK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muş ilinde Valiliği ziyaret edecek, arıtma tesisini inceleyecek, Muş Ovası Pompaj Sulama 1. Etap İnşaatı Temel Atma Töreni’ne katılacak ve lisanslı depoculuğun açılışını yapacak. Bakan, ayrıca AK Parti İl Başkanlığına da ziyarette bulunacak. Ziyaretler 10.00’da başlayacak ve 14.30’da tamamlanacak.

İSRAİL’İN GAZZE’YE YAPTIĞI SALDIRILARIN ETKİLERİ İZLENİYOR

İsrail’in ateşkesi bozan Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları ve bunun sonucunda yaşanan insani kriz konusunda gelişmeler takip ediliyor. Olayların merkezleri Gazze ve Kudüs.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI YÜZME HAVUZUNUN AÇILIŞINA KATILIYOR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 12.00’de İstanbul’da Veliefendi Kapalı Yüzme Havuzu’nun açılış törenine katılacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ PARİS SAINT GERMAIN İLE INTER ARASINDA OYNANACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakası, Fransa’nın Paris Saint Germain ile İtalya’nın Inter takımları arasında Almanya’nın Münih şehrinde 22.00’de gerçekleştirilecek.

SÜPER LİG’DE SON HAFTA MAÇLARI OYNANACAK

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında, Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor-Net Global Sivasspor ve Adana Demirspor-Gaziantep FK maçları 16.00’da ve 19.00’da gerçekleştirilecek.

AMPUTE FUTBOL ŞAMPİYONLARI ANKARA’DA BİR ARAYA GELİYOR

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi organizasyonuna, Alves Kablo Ampute Futbol Kulübünün ev sahipliğinde Ankara’da devam edilecek. Organizasyonun ikinci günü grup ve yarı final müsabakaları 10.30’da başlayacak.

FORMULA 1 DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA SIRALAMA TURLARI YAPILACAK

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 2025 sezonunun dokuzuncu ayağı İspanya Grand Prix’sinde sıralama turları saat 17.00’de gerçekleştirilecek.

FRANSA AÇIK TENİS TURNUVASI DEVAM EDİYOR

Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) devam ediyor.

AVRUPA ARTİSTİK CIMNASTİK ŞAMPİYONASI ALMANYA’DA YAPILACAK

2025 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Almanya’nın Leipzig şehrinde devam edecek.