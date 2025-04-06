6 Nisan TV Yayın Akışı Detaylı Açıklandı

GÜNÜN YAYIN AKIŞI DETAYLARI

6 Nisan tarihli TV yayın akışı, her yaş grubuna ve ilgi alanına uygun programlarla dolu. Ana kanallar arasında Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TV8 ve TRT 1 yer alıyor. İzleyiciler, sabah saatlerinden geceye dek hangi dizilerin ve programların yayınlandığını “6 Nisan TV yayın akışı” listesi sayesinde öğreniyor. Peki, televizyonlarda bugünün programı nasıl şekilleniyor? İşte detaylar…

TV PROGRAMLARININ ZENGİNLİĞİ

– 08:00 Bahar

– 10:00 Pazar Sürprizi

– 13:00 Siyah Kalp

– 15:30 Bahar

– 18:25 Hafta Sonu Ana Haber

– 20:00 Yedi Bela Hüsnü

– 21:30 Deha

– 00:15 Yedi Bela Hüsnü

– 01:45 Kızılcık Şerbeti

– 04:00 Bahar

Kanal D, 08:30’da “Çalar Saat Hafta Sonu”, 11:15’te “Ekonomi Arası”, 11:20’de “Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi”, 13:00’de “Kızıl Goncalar”, 16:00’da “Hudutsuz Sevda”, 19:00’da “Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu”, 20:00’da “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar”, 22:45’te “Kızıl Goncalar” ve 01:45’te “Şahane Hayatım” ile ekranlarda yer alıyor.

ATV’DE GÜNÜN ÖNE ÇIKAN PROGRAMLARI

– 07:30 atv’de Hafta Sonu

– 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

– 11:20 Dizi TV

– 12:10 Bir Gece Masalı

– 14:45 Sustalı Ceylan

– 17:40 Sümela’nın Şifresi Temel

– 19:00 atv Ana Haber

– 20:00 Sustalı Ceylan

– 23:00 Kardelenler

– 02:00 Kuruluş Osman

ATV kanalı, “İki Aile” ile başlayarak, “Yalı Çapkını”, “Tülin Şahin ile Moda”, “Vahe ile Evdeki Mutluluk”, “Yapay Zeka Çağı Yükleniyor”, “Sahipsizler”, “Star Haber”, “Çok Güzel Hareketler 2”, “Deli Dumrul” ve “İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı” gibi birçok program sunuyor.

ÖZEL İÇERİKLER VE DİZİLER

– 05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

– 06:40 Beni Böyle Sev

– 08:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

– 11:45 Enine Boyuna

– 13:00 Lingo Türkiye

– 14:30 Bir Zamanlar İstanbul

– 17:30 Kod Adı Kırlangıç

– 19:00 Ana Haber

– 20:00 Teşkilat

Star TV, Kavak Yelleri, “Konuştukça”, “Magazin D Pazar”, “Evrim Akın ile Ev Gezmesi”, “Arda ile Omuz Omuza”, “Piyasa”, “Eşref Rüya”, “Kanal D Ana Haber Hafta Sonu”, “Tarzan Efsanesi”, “Saklambaç”, “Yargı” ve “5N1K” gibi birbirinden farklı içeriklerle zengin bir yayın akışı sunuyor. Televizyon kanallarının sunduğu bu geniş içerik yelpazesi, izleyicilere keyifli bir gün vadediyor.