6 Nisan’da Venezuela sokağa dökülecek

Maduro yönetimindeki Venezuela, 6 Nisan'da sokağa dökülecek.

Opposition demonstrators display a Venezuelan national flag during a protest against the government of President Nicolas Maduro, called by opposition leader and self-proclaimed "acting president" Juan Guaido, at Altamira square in Caracas on January 30, 2019. - Venezuelan President Nicolas Maduro hit out Wednesday at military "mercenaries" he says are conspiring to divide the armed forces and plot a coup as the opposition planned a new protest to force the socialist leader from power. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP) (Photo credit should read YURI CORTEZ/AFP/Getty Images)
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Amerika Birleşik Devletleri’nin de etkisiyle kaosa sürüklenen Venezuela’da, hükümet taraftarları 6 Nisan’da sokağa dökülecek.

Venezuela’da muhalefetin sokak eylemleri düzenleyeceği 6 Nisan’da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro destekçileri de sokakta olacak.

Tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan Venezuela’da, hükümet de muhalefet de sokak eylemlerinden vazgeçmiyor.

Venezuela Kurucu Meclis (ANC) Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) Birinci Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello, başkent Caracas’ta düzenlenen basın toplantısında 6 Nisan’da sokakta olacaklarını duyurdu.

PSUV teşkilatları olarak Devlet Başkanı Maduro’nun attığı adımların arkasında durduklarını kaydeden Cabello, muhalefetin sokağa çıkacağı 6 Nisan’da, tüm ülkede “emperyalizm karşısında egemenliğin korunması” için sokakta olacaklarını bildirdi.

Caracas’ta elektrik kesintilerine bağlı şehir suyu şebekesindeki çöküş nedeniyle ortaya çıkan protestolara da değinen Cabello, bazı mahallelerdeki protestocuların başka bölgelerden geldiğini savundu.

Ülkede kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido da taraftarlarına “Özgürlük Operasyonu” başlatacakları 6 Nisan’da sokağa çıkmaları çağrısında bulunmuştu.

NTV