6 okul karantinaya alındı

Wuhan’daki hayvan pazarından yayılan corona virüs salgını Denizli’de 6 okulda eğitim-öğretimi aksattı.

Denizli’de bir ortaokulda iki öğrencinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla birlikte sınıf karantinaya alındı. Kentte karantinaya alınan okul sayısı 2’si ortaokul, 4’ü lise olmak üzere 6’ya yükseldi.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bulunan Şemikler Ortaokulu’nda 7’nci sınıfa giden 2 öğrenciye koronavirüs belirtileri göstermeleri üzerine PCR testi uygulandı. Öğrencilerin test sonucunun pozitif çıkması ile birlikte sınıf karantinaya alındı.

EĞİTİM ‘UZAKTAN’ SÜRÜYOR

Karantinaya alınan sınıfta eğitim uzaktan devam ediyor. Denizli genelinde karantinaya alınan okul sayısı ise 4’ü lise, 2’si ortaokul olmak üzere toplamda 6 oldu.