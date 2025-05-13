6 Şubat 2023 Deprem Durumunda Yargılama Devam Ediyor

DEPREM DAVASINDA SANIKLARIN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve “asrın felaketi” olarak anılan 6 Şubat 2023’teki depremde yıkılan Ezgi Apartmanı’nda 35 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili dava süreci devam ediyor. Duruşma, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Duruşmaya tutuklu sanık Ertan Danacı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden katıldı. Diğer firari ve tutuksuz sanıklar ise duruşmada yer almadı.

Ertan Danacı’STAN SAVUNMA

Duruşmada savunma yapan Ertan Danacı, tek tutuklu sanık olduğunu ve maddi ile manevi olarak zor bir dönemden geçtiğini ifade etti. Danacı, yıkılan binanın “ince işler” olarak bilinen kısımlarını yaptığını belirterek, yıkımla bir ilişkisi olmadığını savundu. Sanıkların avukatları ise bilirkişi incelemesinin sonucunun beklenmesi talebinde bulundu.

DURUŞMA ERTELEDİ

Mahkeme heyeti, sanık Ertan Danacı’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında çıkarılan yakalama emrinin infazının beklenmesi doğrultusunda duruşmayı 30 Eylül’e erteledi. İddianamede, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan bilgilerin yanındayken, apartmandaki pastanenin yetkilileri olan firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilat işlerini organize eden tutuklu sanık Ertan Danacı hakkında “olası kastla kasten öldürme” ve “olası kastla kasten yaralama” suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Ayrıca, tutuksuz sanıklar Y.A. ve M.T. hakkında 8 aydan 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası, 7 kamu görevlisi içinse 15’er yıl hapis cezası istemi bulunuyor.