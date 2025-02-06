6 Şubat Depremi Anma Töreni Açıklaması

DEPREMLERİN YILDÖNÜMÜNE ÖZGÜ ANMA PROGRAMLARI

Asrın felaketi olarak bilinen 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümü bugün kutlanıyor. Bu kapsamda, yaşamını yitiren vatandaşlarımız anısına ülke genelinde anma etkinlikleri düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Adıyaman’daki anma programında yer alıyor.

ERNALDAN ADIYAMAN’A SELAMLAR

6 Şubat depremleri anma programında konuşan Erdoğan, şöyle söylüyor: “Aziz milletim, sevgili Adıyamanlılar, kıymetli misafirler, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Çelikhan’dan Besni’ye, Gölbaşı’ndan Kahta’ya Adıyaman’ın tüm ilçelerinde köylerinde yaşayan kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Bizleri takip eden Hatay, K.Maraş ve Malatya’daki kardeşlerime saygılarımı sevgilerimi gönderiyorum.”