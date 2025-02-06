6 Şubat Depremi Spor Faaliyetlerini Durdurdu

DEPREMLERİN SPOR DÜNYASINA ETKİLERİ

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ gibi illeri de etkileyen depremler, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana geldi. Bu felaket, spor camiasını da derinden etkiledi. Yaşamın durduğu bu dönemde spor aktiviteleri de durakladı ve ülkede gerçekleştirilecek tüm spor müsabakaları ikinci bir bildirime kadar askıya alındı.

LİGLERDE ÇEKİLME ONAYLARI

Depremden etkilenen illerdeki kulüplerin mevcut durumları dikkate alınarak, federasyonlar bu kulüplerin küme düşmeden yeni sezona dek liglerden ayrılmasına onay verdi. 25 Şubat’ta futbol müsabakaları yeniden başladı ancak süper ligde Gaziantep FK ve Hatayspor, 1. ligde ise Yeni Malatyaspor ve Adanaspor, liglerden çekilmek zorunda kaldı.