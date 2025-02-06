6 Şubat Depremleri Anma Programı Düzenlendi

ADINI UNUTMAMAK İÇİN DÜZENLENDİ

Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu’nda, 6 Şubat 2023’teki depremlerin 2. yılı vesilesiyle “Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı” yapıldı. Bu anma etkinliğinde, ‘6 Şubat Ağıdı’ ilk kez dinleyicilerle buluştu.

PROGRAMDA DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Tuba Kenan Kavallı, ağıdı seslendirdi ve dinleyenleri duygulandırdı. Ağıdın sözleri, acının ve yeniden doğuşun özeti gibiydi. Sözlerde; “Yüce dağ başında / Yanar bir ışık / Durmaz azmimiz / Olur bin umut…” şeklinde başlayarak, memleketin sevdasına, yeniden hayata tutunmaya ve birlikteliğin gücüne vurgu yapıldı. Özellikle “Bir olduk mu bin derdi bölüşürüz / Ne dağlar ne yollar ayıramaz bizi bizden” ifadeleri, dayanışma ve beraberlik mesajı açısından dikkat çekti.

BİRLİK VE DAYANIŞMANIN SIMSIKI BAĞI

Ağıt, “El ele verip bir vücut oluruz / Gönülden gönüle bir yol oluruz” sözleriyle birlik olmanın önemini vurguladı. 11 şehir için “81 il bir oluruz” ifadesi de, Türkiye’nin dört bir yanındaki insanların bir araya gelerek büyük bir aile oluşturabileceğini dile getirdi. Anma programı, duygusal anlara ve hatıralara neden oldu, katılımcılara umut aşıladı.