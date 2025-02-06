6 Şubat Depremlerinin 2. Yılı Anıldı

CEVDET YILMAZ’DAN DEPREM HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Asrın Felaketi” olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinin acısını yüreklerinde hissettiklerini dile getirdi. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, tüm imkanlarıyla depremzede kardeşlerinin yanında olduklarını ve bu desteği sürdürdüklerini ifade etti. İki yıllık süre içinde depremden olumsuz etkilenen illerde neredeyse “yeni bir ülkenin inşası” kadar konut yapımının tamamlandığını söyledi. Yılmaz, geri kalan kısmın da yakında biteceğini belirtti.