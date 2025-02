6 Şubatın Acısının İkinci Yılı: Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor!

DEPREM SONRASI HATAY’DA YAŞAM KALDIRILMAYA ÇALIŞILIYOR

Binlerce kişinin hayatını yitirdiği 6 Şubat depremlerinin üzerinden iki yıl geçti. Hatay, en büyük yıkımı yaşayan şehirlerden biri oldu ve bölgede yaraların sarılması için çabalar sürüyor. Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde, Antakya dahil olmak üzere birçok alanın haritadan silindiği Hatay’da yaralar sarılıyor. Şu anda kent, geniş bir şantiye alanını andırıyor ve her köşede inşaat faaliyetleri gözlemleniyor. Kent merkezinde kalıcı konutlar inşa edilirken, ağır iş makineleri, vinçler ve hafriyat kamyonları durmaksızın çalışıyor. Hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor. Tarihi eserlerin restorasyon çalışmaları da sürmeli. Hatay’ın simgelerinden biri olan Kurtuluş Caddesi’nde de restorasyon faaliyetleri dikkat çekiyor.

RESTORASYON VE KALICI KONUT YAPIMI SÜRÜYOR

Kurtuluş Caddesi’nin iki yanında yer alan tarihi Antakya evleri ve diğer yapılar, dokuları korunarak restore ediliyor. Hatay’da kalıcı konutların yapımında önemli bir çalışma sürüyor. Kent merkezinde Asi Nehri kenarında, Hatay’ın tarihi yapısına uygun evler inşa ediliyor ve toplamda 40 bin 37 ev tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiş. Bu evlerin 5 bin 505’i köy evi olarak inşa edildi. Ayrıca, 6 bin 180 konteyner ve prefabrik işyeri, işyerleri yıkılan esnaflara sağlandı. Kentte şu an 5 bin 946 esnaf ve meslek sahibi bu dükkanlarda hizmet veriyor. Yeni kurulan çarşılar, açılan işyerleri ile birlikte, enkazdan ve inşaat halindeki konutlardan dolayı toz-duman içinde hayat sürdürüyor. Her an insan hareketliliği yaşanıyor ve çarşı-pazarlar alışveriş yapanlarla dolup taşıyor. Uzun Çarşı’nın yıkılmayan bölümlerinde de yoğunluk göze çarpıyor; burada çok sayıda ayakkabıcı da dükkan açmış.

DEPREMZEDELER YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Hatay’da 172 bin 789 depremzede, 204 konteyner kentte yaşam mücadelesi veriyor. İki yıldır zor koşullarda yaşayan depremzedeler, tamamlanan evlerine bir an önce kavuşmayı bekliyor. Depremin ardından büyük bir göç yaşayan Hatay’da, birçok insan geri dönmüş durumda. Kentten göç eden 141 bin 403 Hataylı’nın geri dönmesi için çalışmalara devam ediliyor. Hatay’da 의견 alanındaki herkesin hayatında bir kayıp söz konusu; birçok kişi aile bağlarından ya da dostlarından vazgeçmek zorunda kaldı. Uzun Çarşı’da esnaflık yapan Bülent Öğütmen, acılarını şu sözlerle ifade ediyor: “Hepimiz çok büyük acılar yaşadık, sevdiklerimizi kaybettik. Depremde eşimi, yeğenlerimi, yengemi kaybettim. Üzerinden 2 yıl geçti ama acılarımız duruyor. Ancak hayat da devam ediyor. Ben burada üçüncü kuşak şekerciyim, dededen babadan kalma. Aynı şekilde devam edeceğiz.”

KÜLTÜR VE MUTFAK YAŞATILIYOR

Hatay’ın, geniş bir mutfak kültürüne sahip olduğu biliniyor. Depremin ardından bu kültürün yaşatılması ve el sanatlarının devam ettirilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Antakya Gastronomi Çarşısı, yöresel yiyeceklerin sunulması için restoranlarla dolarken, Kültür ve Sanat Çarşısı da el sanatları eserlerinin sergilenmesine olanak tanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü” ile onurlandırılan Nahya Güzelyurt: “Hep birlikte tekrardan Antakya’nın kültürünü yaşatacağız, değerlerini koruyacağız” diyor. Ney yapımında uzmanlaşmış Alper Yıldırım: “Mozaik ustaları, ipek ustaları, ressamlar ve diğer sanatçılar burada. Hatay’ın kültürünün yaşatılması, Hatay’ın tekrar ayağa kalkması açısından çok önemli” ifadelerini kullanıyor.

Antakya Gastronomi Çarşısı’nda işletmesi bulunan Mete Güneşer ise şöyle demekte: “Antakya’nın tekrar hayata dönmesi için valimizin önderliğinde bu proje hayata geçirildi. Antakya mimarisine uygun gastronomi çarşısı kuruldu. Antakya’nın daha önce marka olmuş 15 esnafı buraya geldi. Bugüne kadar Antakya bize her şeyi verdi, şimdi Antakya’nın bize ihtiyacı var.”