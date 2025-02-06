6 Şubatta Eğitime Ara Verilen İller Hangileri?

OKULLARDA EĞİTİME ARA VERİLEN ŞEHİRLER

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok şehirde okullar tatil edildi. 6 Şubat Perşembe günü hangi şehirlerde eğitime ara verileceği merak ediliyor. İstanbul’da okullar tatil edildi mi? İşte detaylar…

TRABZON

Trabzon’un Şalpazarı, Akçaabat, Araklı, Çarşıbaşı ve Düzköy ilçelerinde şiddetli kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime bir gün ara verildi. Şalpazarı’ndaki yüksek kesimlerdeki mahallelerde de kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle 6 Şubat Perşembe günü bütün okullarda eğitime ara verildiği açıklandı. Diğer ilçelerde de bazı okullar tatil oldu.

KOCAELİ

Kocaeli’de kar nedeniyle eğitim-öğretime bir gün ara verileceği bildirildi. Kocaeli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Son meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının etkisini artırarak sürdürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 06 Şubat 2025 Perşembe günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an Kursları dahil) eğitim ve öğretime bir gün ara verildi” denildi. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden annelerin 1 gün idari izinli olduğu ifade edildi.

SAKARYA

Sakarya’da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime bir gün ara verilmiştir. Valilikten gelen açıklamada, kar yağışının etkisini artırarak devam edeceği ve buzlanma da olabileceği belirtilerek, il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil olduğu duyuruldu. Ayrıca, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan kamu çalışanları da 1 gün idari izinli sayılacaktır.

BAYBURT

Bayburt’ta etkili olan kar ve kötü hava koşulları yüzünden eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli olacağı bildirildi.

YOZGAT

Yozgat’ta kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Valilikten gelen açıklamada, il merkezi ile Akdağmadeni, Saraykent, Kadışehri, Çekerek ve Çayıralan ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği belirtildi.

ELAZIĞ

Elazığ’da kar nedeniyle kent merkezi ile ilçelerde eğitime ara verildiği açıklandı. Vali Numan Hatipoğlu, mevcut yağışın sabah saatlerinden itibaren kara döneceğini bildirdi.

KONYA

Konya’da, Halkapınar, Hadim ve Doğanhisar ilçelerindeki okullarda 6 Şubat Perşembe günü eğitime ara verileceği bildirildi. Ayrıca Ereğli’de ise sadece taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

TUNCELİ

Tunceli’de kar yağışının etkili olması sebebiyle, taşımalı eğitim yoluyla okullara ulaşım sağlayan öğrenciler için bir gün süreyle eğitim öğretime ara verildi.

ERZİNCAN

Erzincan Valiliği, kent genelinde devam eden karın 6 Şubat öğlen saatlerine kadar süreceğinin tahmin edildiğini belirterek, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu.

AKSARAY

Aksaray’da, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ortaköy, Gülağaç ve Güzelyurt ilçelerinde eğitim 6 Şubat’ta tatil edilmektedir.

ZONGULDAK

Zonguldak Genelinde etkili olan kar ve buzlanma riski sebebiyle okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği açıklandı. Bu durum vatandaşların güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi.

GİRESUN

Giresun’da Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar’da kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle okulların tatil edilmesi kararlaştırıldı.

ADANA

Adana’da ise Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Cemil Can, olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat’ta eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.

SAMSUN

Samsun’da kar yağışı ve buzlanma sebebiyle bazı ilçelerde eğitime ara verildiği bildirildi. 19 Mayıs, Atakum, Ayvacık, Havza ve Vezirköprü ilçelerinde taşımalı eğitime devam edilmediği açıklandı.

BOLU

Bolu’da kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle 6 Şubat’ta tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği açıklandı.

YALOVA

Yalova Valiliği, kar, buzlanma ve olumsuz hava koşulları sebebiyle resmi okul ve kurumlarda eğitime ara verildiğini bildirdi.

SİNOP

Sinop’ta olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle taşımalı eğitim sistemindeki okullarda eğitime 6 Şubat’ta ara verildiği bildirildi.

DÜZCE

Düzce’de de, yoğun kar yağışı nedeniyle 6 Şubat Perşembe günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verileceği açıklandı.

NİĞDE

Niğde’de de kar yağışı sebebiyle bir gün eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

KAYSERİ

Kayseri’de de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

SİVAS

Sivas’ta kar yağışının ulaşımda aksama ve buzlanmaya sebep olabileceği gerekçesiyle tüm okullarda 6 Şubat’ta eğitime ara verildiği bildirildi.

HAKKARİ

Hakkari’de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 6 Şubat’ta ara verileceği duyuruldu.

NEVŞEHİR

Nevşehir’de muhtemel riskler nedeniyle, il genelinde eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir.

ORDU

Ordu’da kar yağışının etkisiyle bazı ilçelerde eğitime ara verileceği belirtildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane’de kar nedeniyle eğitime 6 Şubat’ta bir gün ara verileceği açıklandı.