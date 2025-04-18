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6 Suç Örgütü Üyesi Yakalandı

İÇİŞLERİ BAKANI AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gerçekleştirilen operasyonlarda 6 organize suç örgütüne üye 158 kişinin tutuklandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya üzerinden paylaşmış olduğu bilgiye göre; Cumhuriyet savcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliği ile Adana, Antalya, İzmir ve İstanbul merkezli olmak üzere 6 farklı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda, S.B., H.Y. ve A.B. gibi suç örgütü liderlerinin de aralarında bulunduğu 158 şüpheli yakalandı.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlar sırasında, 32 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 6 çalıntı motosiklet, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ile birçok çek ve senet ele geçirildi. Şüpheliler hakkında ise, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “Nitelikli yağma”, “Kasten yaralama”, “Silahla tehdit”, “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması”, “Mala zarar verme”, “Tehdit”, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” ve “Silah ve mühimmat kaçakçılığı” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

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