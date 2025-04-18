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6 Şüpheli Yasa Dışı Bahis İçin Yakalandı

HATAY’DA YASA DIŞI BAHTELERE OPERASYON

Hatay’da yapılan bir operasyonda, başkalarının banka hesaplarını ele geçirerek 9 milyon 950 TL değerinde yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik müdahale gerçekleştirildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin tespiti sonucu, kentte faaliyet gösteren bir çetenin yasadışı bahis ve şans oyunları kapsamında başkalarının banka hesaplarını kullanarak bu hesaplar üzerinden para transferlerine aracılık ettiği belirlendi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen bulgular ışığında, belirlenen adreslerde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon sonucunda K.G., A.B., M.A., M.Ş.G., D.G. ve D.G. isimli toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalar neticesinde 14 cep telefonu, 1 tablet, 2 laptop, 10 sim kart, 5 kredi kartı, çok sayıda doküman ve 229 bin 400 TL nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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