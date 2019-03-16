Savunma Bakanlığı: 6’sı öldürüldü

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Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’ta düzenlenen operasyonlarda 6 teröristin öldürüldüğü öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada: “Irak’ın kuzeyindeki operasyonlar esnasında 16 Mart 2019 tarihinde çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, sekiz kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Söz konusu operasyon esnasında birisi kadın 6 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ele geçen bu teröristlerin yanında, bölgedeki emarelerden terörist zayiatının daha fazla olduğu değerlendirilmektedir” denildi.

TRT