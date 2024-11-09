“6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi Tamamlandı”

ZİRVEDE YAPAY ZEKANIN KADINLARA ETKİSİ GÖRÜŞÜLDÜ

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından gerçekleştirilen ‘Yapay Zeka ve Kadın’ temalı 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, 9 Kasım’da uzman konukların katılımıyla devam etti. Haliç Üniversitesi’ndeki bu önemli zirvede, yapay zekanın sadece kadınlar için değil, tüm insanlık için daha verimli nasıl kullanılabileceği üzerine düşünceler paylaşıldı.

KADIN ve YAPAY ZEKANIN GELECEĞİ

Zirvenin ana temasında, yapay zekanın kadınların yaşamlarını nasıl olumlu yönde değiştirebileceği ve bu teknolojinin kullanımıyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin nasıl sağlanabileceği ele alındı. Katılımcılar, bu alandaki yeniliklerin sosyal hayatta nasıl uygulanabileceğine dair güçlü fikirler sundu.

KONUKLARDAN GÜÇLÜ BAŞLIKLAR

Uzman konuşmacılar, etkinlik sırasında yapay zeka uygulamalarının kadınlar üzerindeki etkilerinden bahsetti. Bu bağlamda, kadınların iş gücü piyasasındaki yerinin güçlendirilmesi, eğitimde eşit fırsatların sağlanması gibi konulara yoğunlaşıldı. Zirve, bu tür teknolojilerin ilerlemesiyle birlikte uluslararası düzeyde iş birliğinin önemli bir temel oluşturduğunu da vurguladı.