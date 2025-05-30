SEMPZYUMUN BAŞLANGICI VE KATILIMCILAR

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaşayan Diller Enstitüsü tarafından düzenlenen “6. Uluslararası Kurdiyat Sempozyumu” başladı. Sempozyum, Van YYÜ Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi’nde “Abdurrahim Rahmi Zapsu ve Mirası” temasıyla gerçekleştiriliyor. Bu etkinliğe İngiltere, İsviçre, İran ve Irak’taki 16 üniversiteden toplam 54 akademisyen katılıyor.

REKTÖR ŞEVLİ’NİN AÇIKLAMALARI

Sempozyumun açılışında bir konuşma gerçekleştiren Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Abdurrahim Rahmi Zapsu’nun kültürel mirasının akademik bir zeminde incelenmesinin üniversite için gurur kaynağı olduğunu belirtti. Şevli, “Üniversiteler sadece bilgi üreten değil, aynı zamanda toplumun kültürel belleğini diri tutan kurumlardır. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak bu coğrafyanın köklü bilgi birikiminden besleniyor, evrensel değerlere katkı sunan bir bilim merkezi olma yolunda ilerliyoruz. Bu tür akademik etkinliklerle kültürel zenginliğimizin evrensel ölçekte ele alınmasını sağlıyoruz.” diye ekledi.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANİŞMANI GÜLŞEN ORHAN’IN GÖRÜŞLERİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Abdurrahim Rahmi Zapsu’nun hayatının yalnızca edebi yönleriyle değil, tarihi ve entelektüel duruşuyla da ele alınması gerektiğini belirtti. Programı düzenleyenlere teşekkür eden Orhan, “Zapsu, Necip Fazıl ve Bediüzzaman gibi fikir insanlarıyla aynı dönemde yaşamış, ahlaki duruşu ve çok dilli donanımıyla döneminin entelektüel haritasına yön vermiş bir şahsiyettir. Esaret altında geçirdiği yıllarda bile öğrenmeye ve öğretmeye devam etmiş bir ilim yolcusudur.” dedi. Ayrıca, Cumhurbaşkanının talimatlarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde 2010’dan itibaren Türk ve Kürt edebiyatına dair klasik eserlerin basılması sürecinde 17 eserin yayınlandığını da sözlerine ekledi.

PROF. DR. ABDULHADİ TIMURTAŞ’IN GÖRÜŞLERİ

Van YYÜ Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Abdulhadi Timurtaş, “Bu kıymetli şahsiyetin mirasını bilim dünyasına taşımak, kültürel derinliğini keşfetmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Üniversitemiz artık bilimsel kongrelerle Türk akademisinin kalbinin attığı merkezlerden biridir.” ifadelerini kullandı.

HASAN CUNEYD ZAPSU’NUN DEDESİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Abdurrahim Rahmi Zapsu’nun torunu Hasan Cuneyd Zapsu, “Dedem insan sevgisiyle, özgür düşünceyle hareket eden bir şahsiyetti. Türk ve Kürt kültürlerinin birleşim noktasında yer aldı. Bu sempozyum, onun hakkında yapılan ilk kapsamlı çalışma olması bakımından çok kıymetli. Gençlerin bu mirası tanımasını çok önemsiyorum.” dedi.