6. yargı paketi geliyor

Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. yargı paketinin hazırlandığını duyurdu.

İnsan haklarının hiçe sayıldığı böylesi bir dönemde Türkiye insanı ve insani değerleri merkeze alan çalışmalarıyla öne çıkıyor. Suriye’den Yemen’e, Afganistan’dan Arakan’a kadar tüm kriz bölgelerinde insanlık onurunu kurtaran hizmetlere imza atıyoruz. Daha adil bir dünyanın mümkün olduğu inancı ile nerede bir mazlum ve mağdur varsa ayrım yapmadan yardım elimizi uzatıyoruz. Dünyanın milli gelire göre en fazla insani yardım yapan ülkelerinden birisiyiz. Savaş, çatışma ve terörden kaçan 5 milyona yakın kardeşimizi ülkemizde misafir ediyoruz. Salgınla mücadelede başkaları gibi içe kapanmak yerine imkanlarımızı dost ve kardeş ülkelerle paylaşıyoruz. Haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında tepkimizi göstermekten çekinmiyoruz.

“Yeni bir yargı paketi ile reform zincirine inşallah yeni bir halka daha ekliyoruz”

Sınırlarımız dışında tüm bunları yaparken ülkemiz içinde de kadınlarımız, çocuklarımız ve engellilerimiz başta olmak üzere her kesimden insanımızın hak ve özgürlüklerini genişletmeye gayret ediyoruz. Yargı Reformu Strateji Belgemizi açıkladığımız 30 Mayıs 2019 tarihinden bugüne kadar 5 yargı paketini hayata geçirdik. Yakında Meclisimizin takdirine sunacağımız yeni bir yargı paketi ile bu reform zincirine inşallah yeni bir halka daha ekliyoruz. İnsan hakları tazminat komisyonunun hareket kabiliyetini artıracağımız bu paketle kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacaktır.

Türkiye insan odaklı devlet geleneğinden aldığı ilhamla demokrasi ve temel özgürlükler alanındaki reform iradesini önümüzdeki dönemde de sürdürecektir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle 10 Aralık İnsan Hakları Gününüzü bir kez daha tebrik ediyor bu anlamlı günün milletime ve tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyorum. AK Parti İnsan Hakları Başkanlığımızı bu güzel program dolayısıyla kutluyor programa teşrif eden tüm misafirlerimizi tekrar saygıyla selamlıyorum.