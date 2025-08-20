6 Yaşındaki Çocuk Gölde Kayboldu

İZİK GÖLÜ’NDEKİ TRAJEDİ

İznik Gölü Orhangazi sahilinde ailesiyle piknik yaparken suya giren 6 yaşındaki çocuk, kaybolduktan yaklaşık 2 saat sonra cansız bedeniyle bulundu. Olay, İznik Gölü Orhangazi sahilindeki piknik alanında gerçekleşti. Bilecik’ten gelen Çetin ailesinin 6 yaşındaki çocuğu Erhan Çetin, serinlemek amacıyla girdiği gölde top peşinde koşarken suya kapıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Olayın hemen ardından durum yetkililere bildirildi ve sağlık, jandarma ile polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Arama çalışmalarına Mudanya Deniz Polisi Dalgıç ekipleri de katıldı. Kısa süre içerisinde yapılan aramalarda, Erhan Çetin’in cansız bedeni, suya girdiği sulama pompası havuzu yakınlarında bulundu. Çocuğun cansız bedeninin sudan çıkarıldığı esnada ailesi sinir krizleri geçirdi.

CENAZE İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Erhan Çetin’in cenazesi, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Savcılık, olayla ilgili soruşturma sürecini başlattı. Bu üzücü olay, bölgedeki piknikseverler üzerinde derin bir etki bıraktı.