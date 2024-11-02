“6 Yaşındaki Çocuk Maganda Kurşunuyla Hayatını Kaybetti”

MUHAMMET’İN TRAJEDİSİ

Kars’ta yaşayan 6 yaşındaki Muhammet P.E., evinin önünde oyun oynadığı esnada, düğün salonunu kurşunlayan saldırganların silahından çıkan mermilerin hedefi oldu. Küçük çocuk, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Muhammet’ten geriye sadece sokakta oynadığı akülü arabası kaldı.

OLAY ANININ GÖRÜNTÜLERİ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olay anını gösteren görüntüler elde edildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, beyaz hafif ticari araçla düğün salonuna ateş edildiği ve düğün salonu sahiplerinin bu araca ateş ederek yanıt verdiği yer alıyor.

ARALIKLARDA YAPILAN OPERASYON

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, zanlıların ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramalarda bir av tüfeği, çelik yelek, 2 tabanca, 300 mermi ve harddisk ele geçirdi. Bu eşyalar muhafaza altına alındı.

TUTUKLANAN ŞAHISLAR

Olayla bağlantılı olarak 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı’nın hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyla ilgili olarak Ahmet A., Mehmet A., Yakup Y., Kazım Y. ve Yusuf Y. tutuklandı.