6 Yaşındaki Çocuk Otomobilin Altında Kaldı

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Karaman’da, çocukların sokakta top oynarken yaşanan trajik bir olayda, 6 yaşındaki Selin Güneş yere düşerek otomobilin altında kaldı. Olay, Hamidiye Mahallesi 373. Sokak’ta saat 18.30 sıralarında gerçekleşti. Selin, arkadaşlarıyla oyun oynarken ansızın düştü ve o esnada yoldan geçmekte olan bir otomobil küçük çocuğun üzerinden geçti.

DURUMUN CİDDİYETİ VE MÜDAHALE

Otomobil olay yerinden ayrılırken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen fark etti ve acil yardım çağrısı yaptı. Aynı zamanda ağır yaralı olan Selin, hızla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen genç çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SURÜCÜNÜN YAKALANMASI

Polis ekipleri, Selin’in ölümüne sebep olan otomobilin sürücüsü R.K.U.’yu (19) yerel güvenlik kameraları aracılığıyla tespit etti ve yakaladı. Gözaltına alınan sürücünün, “Küçük çocuğa çarparak üzerinden geçtiğini fark etmedim” şeklinde ifade verdiği öğrenildi.