6 Yaşındaki Gelin Davası Yeniden Gündemde!

YARGITAY’DAN ÖNEMLİ KARAR

6 yaşında evlendirme skandalına ilişkin davada yeni bir gelişme ortaya çıktı. Yargıtay, H.K.G. adlı çocuğun yıllarca dini nikah adı altında evlendirilip cinsel istismara uğradığı davada verilen mahkumiyet kararlarını usulden bozdu. Karar, Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nden geldi. Daire, istinafın daha önce sanıklar aleyhinde verdiği bozma kararının ardından dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesini “usul hatası” olarak değerlendirdi. Olayda sanık Kadir İstekli’ye ilk olarak 30 yıl hapis cezası verilmişti; ancak istinaf mahkemesi bu cezanın yetersiz olduğuna karar vererek bozmaya gitti. İstekli’ye iki ayrı suçtan toplamda 36 yıl hapis cezası verilmişti. H.K.G.’nin babası Yusuf Ziya Gümüşel ise 18 yıl 9 ay ceza almış, annenin dosyası ise ayrı bir süreçte ele alınmıştı. Yargıtay, dosyanın usule aykırı şekilde yerel mahkemeye gönderildiğine hükmederek mahkumiyet kararlarını bozdu. Bu nedenle dava, yeniden değerlendirilmek üzere İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi’ne gönderilecek.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul’da küçük yaşta H.K.G. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddialarıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatılmıştı. İddianameye göre, müşteki H.K.G. 14 yaşına geldiğinde hastaneye gitmiş ve polislerin bilgi vermesiyle soruşturma açılmıştı. Savcılık, kemik testi istemiş; fakat müştekinin yerine başka bir kızın testi yapılmış ve bu durumun ardından soruşturma kapatılmıştı. İddianame sonucunda Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Kadir İstekli’nin “nitelikli cinsel saldırı” ve “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçlarından 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel’in de “çocuğun nitelikli cinsel istismarına iştirak” suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasını istemişti.

GELİŞMELERİN SEYRİ

Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarına yönelik iddialar üzerine 2012’de hukuka aykırı bir şekilde kovuşturmaya yer olmadığına karar veren Cumhuriyet savcısı hakkında HSK’ya inceleme izni vermişti. Bunun sonucunda savcı hakkında HSK Birinci Dairesi tarafından bir inceleme başlatılmış ve müfettiş görevlendirilmişti. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebi üzerine 30 Ocak 2023’te görme kararı aldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, suçlamalara yönelik tutuklama taleplerinin ardından Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel için yakalama emri çıkardı. Gözaltına alınan sanıklar, tutuklama kararları sonrasında cezaevine gönderildi.

Mahkeme heyeti, 23 Ekim 2023’te açıkladığı kararında Kadir İstekli’ye “birden fazla kez çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel’e aynı suçtan 20 yıl hapis cezası verdi. Heyet, H.K.G.’nin annesi Fatıma Gümüşel hakkında ise 16 yıl 8 ay hapis cezası hükmetti. İstinaf, Kadir İstekli’ye verilen 30 yıl hapis cezasını yetersiz bulup kararı bozmuştu. Mahkeme heyeti, Fatıma Gümüşel’in dosyasını ayırarak, İstekli’yi “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” ve “nitelikli cinsel saldırı” suçlarından toplamda 36 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.