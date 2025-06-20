6 Yaşındaki Gelin Skandalında Gelişme! Dava Yeniden Görülecek

YARGITAY’DAN ÖNEMLİ KARAR

6 yaşında evlendirme skandalına ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay, dini nikah adı altında evlendirilen ve uzun süre cinsel istismara uğrayan H.K.G. davasında yerel mahkeme tarafından verilen mahkumiyet kararlarını usulden bozdu. Karar, Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nden çıktı ve Daire, istinaf mahkemesinin sanıklar aleyhinde verdiği bozma kararından sonra dosyayı yerel mahkemeye göndermesini “usul hatası” olarak değerlendirdi. Davada sanık Kadir İstekli’ye önce 30 yıl hapis cezası verilmiş ancak istinaf mahkemesi bu kararı yetersiz bularak bozmuştu. İstekli’ye iki ayrı suçtan toplam 36 yıl hapis cezası verilmişti. H.K.G.’nin babası Yusuf Ziya Gümüşel ise 18 yıl 9 ay ceza almıştı; annenin dosyası ise ayrılmıştı. Yargıtay, dosyanın usul hatasıyla yerel mahkemeye gönderildiğine hükmederek, mahkumiyet kararlarını bozdu. Bu nedenle dava dosyası, yeniden değerlendirme için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi’ne iletilecek.

SORUŞTURMA SÜRECİ NASIL İŞLEDİ?

İstanbul’da küçük yaşta H.K.G. isimli kız çocuğuna yönelik cinsel istismar iddiaları üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Hazırlanan iddianamede, müşteki H.K.G.’nin 14 yaşında hastaneye gittiğinde polislerin haberdar olması sonucu soruşturmaya geçildiği, savcılığın kemik testi istemesi sonrası başka bir kızın kemik testine girdiği ve bu nedenle soruşturmanın kapandığı aktarıldı. İddianame sonucunda, Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanık Kadir İstekli’nin “nitelikli cinsel saldırı” ve “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçları nedeniyle 30 yıldan az olmamak üzere, diğer sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel’in de “çocuğun nitelikli cinsel istismarına iştirak” suçundan 18 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. 2012’de dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cinsel istismar iddiaları ile ilgili Cumhuriyet savcısı hakkında inceleme izni vermişti. Bunun ardından HSK tarafından bu savcı hakkında bir inceleme başlatılmıştı.

DAVA SÜRECİNDEKİ DURUMLAR

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, HSK’nın talebi üzerine 22 Mayıs 2023 olarak belirlenen duruşmayı 30 Ocak 2023’te gerçekleştirilmesine karar vermişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, H.K.G.’nin avukatlarının sanıklarla ilgili tutuklama taleplerinin ardından Kadir İstekli ile Yusuf Ziya Gümüşel hakkında yakalama emri çıkarmış ve sanıklar gözaltına alınarak cezaevine gönderilmişti.

Mahkeme heyeti, 23 Ekim 2023’te açıkladığı kararında, sanık Kadir İstekli’ye “birden fazla kez çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel’e aynı suçtan 20 yıl hapis cezası vermişti. Ayrıca, H.K.G.’nin annesi Fatıma Gümüşel hakkında ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetmişti. İstinaf mahkemesi, Kadir İstekli’ye verilen 30 yıl hapis cezasını yetersiz bulup kararı bozmuştu. Karar açıklanırken anne Fatıma Gümüşel’in dosyası ayıran heyet, İstekli’yi “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 21 yıl, “nitelikli cinsel saldırı” suçundan ise 15 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Yusuf Ziya Gümüşel hakkında ise “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına hükmedilmişti.