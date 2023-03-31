6 yaşındaki gelin skandalında gelişme

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesine dair dava ertelendi.

67 yıl hapsi istenen Kadir İstekli ile baba Gümüşel tutuklu yargılanmaya devam edecek.

İstanbul’da H.K.G’nin 6 yaşındayken evlendirilmesine ilişkin davanın üçüncü duruşması görüldü.

Kartal’daki İstanbul Anadolu Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, H.K.G’nin evlendirildiği Kadir İstekli ile Hiranur Vakfı kurucusu baba Yusuf Ziya Gümüşel cezaevinden getirildi.

Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Ayrıca sanık tarafının getirmiş olduğu tanıklar mahkemede dinlendi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, davayı 5 Haziran’a erteledi.

Ayrıca tutuklu sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel’in tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G., 6 yaşındayken 29 yaşındaki mürit Kadir İstekli ile evlendirildiğini söyleyerek şikayetçi olmuştu.

H.K.G. ifadesinde çocukluğu boyunca hergün cinsel istismara uğradığını ve cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlattı.

İddia üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame geçen aralık ayında 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün; baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor.

Davanın ilk duruşmasının 22 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olması tepkilere neden olmuştu. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma tarihi öne çekerek, 30 Ocak’ta ilk incelemesini yapma kararı alınmıştı.