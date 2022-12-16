6 yaşındaki gelin skandalında ifadeler ortaya çıktı

Türkiye’nin konuştuğu 6 yaşındaki gelin skandalında Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli’nin ifadeleri ortaya çıktı.

İstanbul’da 6 yaşında çocuğa evlilik adı altında cinsel istismar davasında tutuklanan iki zanlının ifadesi ortaya çıktı. Mahkemeye müdahale edildiğini öne süren baba Yusuf Ziya Gümüşel, “Önce tutuklama kararı verilmedi, tutuklama kararının sebebini anlayamadım” dedi. Eski eş Kadir İstekli ise polise kendisinin teslim olduğu söyledi.

İstanbul’da H.K.G’nin 6 yaşındayken 29 yaşında bir adamla evlendirilmesiyle ilgili hukuki süreç devam ediyor.

Yapılan talep üzerine dün tutuklanan genç kadının babası Yusuf Ziya Gümüşel ve eski eşi Kadir İstekli’nin ifadeleri ortaya çıktı.

Mahkemede son sözü sorulan Yusuf Ziya Gümüşel, “Yakalama kararını kabul etmiyorum. Mahkemeye dışarıdan müdahale üzerine verilen kararın uygunsuz bir iş olduğuna itikat ediyorum” dedi.

Gümüşel’in “Önce tutuklama kararı verilmedi. Daha sonra tutuklama kararı verilmesinin sebebini anlayamadım. Ben rabbimden korkarım ölünce ona hesap vereceğim. Siz de hesap vereceksiniz. Sizlerin verdiği kararı bozacak Allah vardır” dediği öğrenildi.

“KENDİM TESLİM OLDUM”

Kadir İstekli’nin ise, “Mahkemenizin duruşma tarihi ilk olarak Mayıs’a verildi. Sonra Ocak ayına alındı. Bu karardan 2 gün sonra hakkımda yakalama kararı çıkarılması üzerine gidip kendim teslim oldum” diye konuştuğu kaydedildi.

Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli’nin İstanbul’da bir cezaevine götürüldükten sonra İstanbul dışında yüksek güvenlikli bir cezaevine sevk edilmeleri bekleniyor.

SANIKLAR İÇİN İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası istenirken, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası isteniyır. H.K.G, 6 yaşından beri Kadir İstekli tarafından cinsel istismara uğradığını belirterek şikayette bulunmuştu.