6 yaşındaki gelin skandalında ilk duruşma bugün

Türkiye’nin gündemine oturan 6 yaşındaki gelinle ilgili davada ilk duruşma bugün yapılacak.

Türkiye’yi ayağa kaldıran 6 yaşında evlilik skandalı ile ilgili davanın duruşması bugün görülecek. Duruşma öncesi adli tıp raporu mahkemeye ulaştı. Raporda cinsel istismara uğrayan H.K.G’nin yaşadığı travma nedeniyle ruh sağlının bozulduğu belirtildi.

6 yaşındaki çocuğa istismar ve evlendirme skandalıyla ilgili davanın ilk duruşması bugün görülecek.

Duruşmaya tutuklu sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel’in Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılması bekleniyor.

Ayrıca duruşmaya İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi, İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi, UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği de katılacaklarını duyurdu. Anadolu Adalet Sarayında saat 10.00’da başlayacak duruşmada geniş güvenlik önlemleri alındı.

Duruşma öncesi mahkemenin 2004 yılında 6 yaşındayken evlendirildiği iddia edilen H.K.G’nin beden ve ruh sağlığının bozulup bozulmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumundan istediği rapor tamamlandı.

Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen H.K.G uzman hekimler tarafından muayene edildi. Bu inceleme sonucunda hazırlanan raporda, genç kadının travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı ve ruh sağlığının bozulduğu belirtildi.

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G., 6 yaşındayken 29 yaşındaki mürit Kadir İstekli ile evlendirildiğini söyleyerek şikayetçi olmuştu.

H.K.G. ifadesinde çocukluğu boyunca hergün cinsel istismara uğradığını ve cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlattı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame geçen aralık ayında 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün; baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor.

Davanın ilk duruşmasının 22 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olması tepkilere neden olmuştu. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma tarihi öne çekerek, 30 Ocak’ta ilk incelemesini yapma kararı alınmıştı.